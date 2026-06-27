Tuşba'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Akçaören Mahallesi olan sarsıntı yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti ve kısa süreli paniğe yol açtı.
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı