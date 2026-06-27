Haberler

Tuşba'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Akçaören Mahallesi olan sarsıntı yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti ve kısa süreli paniğe yol açtı.

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti

Avrupa felaketi yaşıyor! Başkentte bir günde 100'den fazla ölüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
Şemdinli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı-sopalı kavga kamerada

Caddede önüne gelene ateş açtı! Yaralılar var
Çelik: Terör örgütünün silah bırakması için yasal zemin oluşmalı

AK Parti kampında net mesaj: Bu konu bir an önce Meclis'e gelmeli
Ağrı'da 13 yıllık kayıp dosyasında 3 tutuklama

13 yıl sonra sır çözülmüştü! Çok sayıda tutuklama var
Kurultay soruşturmasında tutuklanan eski CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger’den Özgür Özel yönetimine sitem: Aileme bir telefon bile açmadılar

CHP'li eski Başkan'dan Özgür Özel yönetimine sitem dolu sözler
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Anne restoranı bastı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak