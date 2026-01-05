Haberler

Van'da 13 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında 13 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 13 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 13 kilo 140 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak hakkında yasal işlem başlatılan 2 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
