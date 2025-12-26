Haberler

Çaldıran'da bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyeti sonucunda 1230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi tarafından Çaldıran ilçesi Altyol Mahallesi mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 230 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli E.Ü. (36) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

