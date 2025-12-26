Çaldıran'da bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi tarafından Çaldıran ilçesi Altyol Mahallesi mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 230 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli E.Ü. (36) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN