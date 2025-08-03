Van'da 11 Kişi Tutuklandı

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Van'da gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, arandığı tespit edilen 89 şahıstan 11'i tutuklandı. Yapılan devriyelerde toplamda 71 bin 845 şahıs ve 69 bin 902 araç kontrol edildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 11 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 8 bin 116 devriye görevi yapıldığı belirtilerek, "71 bin 845 şahıs ve 69 bin 902 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 38, hırsızlık suçundan 5, kaçakçılık suçundan 5, uyuşturucu madde suçundan 8, diğer suçlardan 33 şahıs olmak üzere toplam 89 şahıs yakalanmış olup 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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