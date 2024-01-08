Üye Girişi
Haberler

Van'da 1 organizatör tutuklandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Van'da 1 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Van Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title