Van'da 1 organizatör tutuklandı
Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Van'da 1 organizatör tutuklandı
VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi.