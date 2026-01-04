Haberler

Van-Çatak yolunda 5. gün: Geçişler sadece acil ve öncelikli araçlara açık

Van-Çatak yolunda 5. gün: Geçişler sadece acil ve öncelikli araçlara açık
Güncelleme:
Van-Çatak kara yolu, 5 gün önce düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanmışken, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu geçici olarak tek şeritli koridor şeklinde ulaşıma açıldı. Geçişler yalnızca öncelikli araçlar için kontrollü olarak sağlanıyor.

Van- Çatak kara yolu 5 gün önce düşen çığdan dolayı ulaşıma kapanırken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu geçici olarak tek şeritli koridor şeklinde ulaşıma açıldı. Güzergahta geçişler yalnızca öncelikli araçlar ile acil durumlar kapsamında kontrollü olarak sağlanıyor.

Van- Çatak yolu, 5 gün önce düşen çığdan dolayı ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol, geçici olarak tek şeritli koridor şeklinde ulaşıma açılarak güzergahta geçişler yalnızca öncelikli araçlar ile acil durumlar kapsamında kontrollü olarak sağlanıyor.

Sivil araçlara geçiş halen verilmiyor

Van yönünden gelen araçlar, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Görentaş Jandarma Kontrol Noktası'ndan durdurulurken, Çatak ilçe çıkışında da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Diğer araçların ilçe giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Olumsuz hava şartları ve yaşanan riskler nedeniyle Van-Çatak kara yolu 5'inci gününde de trafiğe kapalı olmayı sürdürüyor. İlçede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle enerji, geçici olarak Pervari bölgesi üzerinden sağlanmaya başlandı.

Öte yandan, muhtemel aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla ilçeye mobil jeneratör sevk edildi. Yetkililer, yolun tamamen ulaşıma açılması için ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. - VAN

