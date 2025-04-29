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"Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı

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Sarıyer'de çakarlı aracıyla trafikte öncelik sağlamaya çalışan ve "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaşan sürücü S.O. yakalandı. Sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesildi, ehliyeti ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edildi. İstanbul Valisi Davut Gül de şahsın yeğeni olmadığını ve gerekli yasal işlemlerin uygulandığını açıkladı.

Sarıyer'de çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaşan şahıs yakalandı. Sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı öğrenildi.

Sarıyer Cendere Caddesi Ayazağa katılım mevkiinde araç kullanan şahıs, önüne geçmeye çalıştığı sürücünün kendisine tepki göstermesi üzerine "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı. Sürücünün yanındaki kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti.

146 BİN TL CEZA KESİLDİ

Çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlamak isteyen sürücü S.O.isimli şahıs yakalandı. Sürücü S.O.'ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca sürücü S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü S.O.'nun işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

VALİ GÜL AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan sürücünün İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Vali Gül, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Valinin Değil Cumhurbaşkanının Yeğenide Olsan Asla Üstünlük Sağlayamazsın Kimseye

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

SAYIN VALİM ADINIZI KULLANAN TEAFİKTE KAFA TUTAN SERSERİNİN KULLANDIĞI ARACIN PLAKASINIDA KAMUOYUYLA PAYLAŞIRSANIZ ÇOK MAKBULE GEÇECEKTİ

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Haber Yorumlarıkcksvm9b9t:

Valinin neti olursan ol. Sonuçta sen de Allahın

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Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

Tamam da şimdi bu çocuğa 146.000 TL para koyarım zaten zengin

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Haber Yorumlarıyaktemur:

taciz bitmiyor ki bunun gibi yüzlerce var

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

NE YANI VALININ YEGENI OLSA CEZA YOKMUYDU? KAVUN IMPERATORLUGU

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Haber Yorumlarısamet:

Bunlar gerş kalmış ülkelerde olur . normal abi. cahiliz cahil.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

şimdi dayına selam söyle yigeen, bana itelediler de

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ARCIN YILLIK MTV PULU 58.850 TL VERİLEN CEZA ÇEKİRDEK PARASIYMIŞ

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Haber Yorumları62km9g8z28:

para cezasi guzelde bir ay ehliyetine el konulmasi az olmus en az 1 sene olmaliki caydirici olsun bunun gibi magandalara

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