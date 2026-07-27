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Gülistan Doku davasında eski Vali Sonel ve 2 polis ifade verdi

Gülistan Doku davasında eski Vali Sonel ve 2 polis ifade verdi
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Gülistan Doku davasında yeni deliller ışığında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, ek ifade için hastane kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmada WhatsApp yazışmaları ve MASAK raporlarıyla yasa dışı takip ve mali transferler belgelenmişti.

Gülistan Doku davasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok sabah saatlerinde önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne, daha sonra Erzurum Adliyesi'ne getirildi. İfade alma işlemleri sürüyor.

Dosya kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda; halen Erzurum cezaevinde tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile eski polis memuru Gökhan Ertok, soruşturmayı yürüten savcılığa ek ifade vermek üzere yoğun güvenlik önlemleri arasında cezaevinden alınarak hastanede kontrol sonrası Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Gülistan Doku davasında eski Vali Tuncay Sonel ile Gökhan Ertok arasında yasa dışı teknik takip ve dijital verilere müdahale içerikli WhatsApp yazışmaları tespit edilmişti. Yapılan MASAK incelemelerinde ise bu faaliyetler karşılığında koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun banka hesabı üzerinden Gökhan Ertok'a finansal transferler yapıldığı belgelenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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