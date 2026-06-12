Iğdır Valisi Taşolar, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Ağrı Dağı'nın kuzeyindeki üs bölgeleri ve jandarma karakollarında incelemelerde bulunarak güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Ağrı Dağı'nın kuzeyinde bulunan güvenlik noktalarına ziyaret gerçekleştirerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Taşolar, Gürgüre Üs Bölgesi, Yenidoğan Karakol Komutanlığı, Korhan Karakol Komutanlığı ile Suveren Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerde bölgenin güvenlik durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililer tarafından bilgilendirilen Taşolar, görev başındaki personelle de bir araya geldi. Sınır hattında fedakarca görev yapan Mehmetçiklere teşekkür eden Vali Taşolar, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Vali Taşolar'a ziyaretleri sırasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden eşlik etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı