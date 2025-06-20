Vali Şıldak, Siverek'teki Asayiş Uygulamasına Katıldı

Siverek'te asayiş uygulamasına Vali Şıldak eşlik etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasına katılarak güvenlik güçlerine destek verdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Akşam saatlerinde Siverek'e gelen Vali Hasan Şıldak, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada emniyet personeline hitap eden Vali Şıldak, başarılı çalışmalarından dolayı tüm görevlilere teşekkür ederek başarılar diledi. Ziyaretin ardından, kent genelinde 400 polisle gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulama noktalarını tek tek gezen Vali Şıldak, vatandaşlarla da sohbet ederek uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Uygulamanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde Siverek ilçe merkezimizde geniş kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştiriyoruz. Asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere suç ve suç unsurlarına karşı kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. 400'e yakın polisimizin görev aldığı bu uygulamayla hem kamuya açık alanlarda hem de kenar mahallelerde güvenliği tesis etmeyi amaçlıyoruz. Siverek'te son günlerde asayiş olaylarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Bu olumlu trendin sürmesi için tüm ekiplerimizle kararlılıkla çalışıyoruz."

Vali Şıldak ayrıca, hem emniyet hem de jandarma birimlerinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güven içinde sürdürebilmeleri için sahada görünür olmayı ve caydırıcılığı önemsiyoruz. Tüm personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.