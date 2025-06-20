Vali Şıldak, Siverek'teki Asayiş Uygulamasına Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vali Şıldak, Siverek'teki Asayiş Uygulamasına Katıldı
Haber Videosu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasına katılarak güvenlik güçlerine destek verdi. Vali, uygulama sonrası vatandaşlarla sohbet etti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Siverek'te asayiş uygulamasına Vali Şıldak eşlik etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasına katılarak güvenlik güçlerine destek verdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Akşam saatlerinde Siverek'e gelen Vali Hasan Şıldak, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada emniyet personeline hitap eden Vali Şıldak, başarılı çalışmalarından dolayı tüm görevlilere teşekkür ederek başarılar diledi. Ziyaretin ardından, kent genelinde 400 polisle gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulama noktalarını tek tek gezen Vali Şıldak, vatandaşlarla da sohbet ederek uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Uygulamanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde Siverek ilçe merkezimizde geniş kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştiriyoruz. Asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere suç ve suç unsurlarına karşı kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. 400'e yakın polisimizin görev aldığı bu uygulamayla hem kamuya açık alanlarda hem de kenar mahallelerde güvenliği tesis etmeyi amaçlıyoruz. Siverek'te son günlerde asayiş olaylarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Bu olumlu trendin sürmesi için tüm ekiplerimizle kararlılıkla çalışıyoruz."

Vali Şıldak ayrıca, hem emniyet hem de jandarma birimlerinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güven içinde sürdürebilmeleri için sahada görünür olmayı ve caydırıcılığı önemsiyoruz. Tüm personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.