Haberler

Vali Işın: "Tüm tedbirler titizlikle uygulanmaya devam edecek"

Güncelleme:
Kütahya'da güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi ile güvenlik komisyonu üyeleri katıldı. Toplantıda; il genelinde yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, genel asayiş durumu ve trafik güvenliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Bu alanlardaki mevcut durum değerlendirilirken, alınması gereken ilave tedbirler de görüşüldü.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Musa Işın, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının devletin en temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Vali Işın ayrıca, ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Kütahya'da güvenli ve huzurlu ortamın devamı için gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edeceğini kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
