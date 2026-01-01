Haberler

Vali Eldivan yeni yıla görevi başındaki güvenlik güçleriyle girdi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yeni yıla İl Emniyet Müdürlüğü'nde ve yol kontrol noktasında görevli ekiplerle birlikte girerek, emniyet personelinin yeni yılını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Görevi başındaki ekiplerle bir araya gelen Vali Eldivan, Bayburt'un huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan emniyet personeline iyi temennilerde bulundu. Ekiplerin yürüttüğü trafik ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Eldivan, personelin motivasyonunu artırıcı mesajlar da verdi. Personele yeni yıl dileklerini ileten Vali Eldivan, gösterdikleri özverili hizmet için teşekkür etti. - BAYBURT

