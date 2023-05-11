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Vali Dağlı'dan kolluk kuvvetlerine başarı belgesi

Vali Dağlı'dan kolluk kuvvetlerine başarı belgesi

3. Sayfa Haberleri

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kolluk kuvvetlerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kolluk kuvvetlerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Zülkif Dağlı, 01-07 Mayıs Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla, trafik hizmetlerinin yürütülmesinin planlanması ve takip edilmesi konusunda üstün gayret ve fedakarlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personellerine başarı belgesi verdi. Vali Dağlı, Karayolları Trafik Haftası kapsamında yapılan etkinliklerin de trafik kurallarına uyma konusunda farkındalık oluşturulmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Valiliği Trafik Haftası Zülkif Dağlı 3. Sayfa Haberler

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