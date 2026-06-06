Haberler

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: Hayati tehlikesi bulunuyor

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: Hayati tehlikesi bulunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün hayati tehlikesi sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Türkobası köyünde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında T.D. yönetimindeki 22 ADR 854 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sol tarafına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, sürücünün alkollü olduğunu, bilincinin açık bulunduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Rümeysa Eker'e soruşturma başlatıldı mı? 'Çifte standart' iddialarına yanıt geldi

Skandal sözlere soruşturma başlatıldı mı? Resmi yanıt geldi
Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! Kabul ettiler
Kanser hastası babayı yıkan haber: İki çocuğunu yan yana defnetti

Kanser hastası babayı yıkan haber
Ali Öner'den Zeynep Atılgan itirafı: Aşkını ilan etti

Samimi halleri çok konuşulmuştu! Ünlü oyuncudan itiraf geldi
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!