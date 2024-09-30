Uzunköprü'de Kuyuya Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir su kuyusuna düşen yavru kedi, vatandaşların desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kedi, kurtarıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.
Uzunköprü'de kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kuyuya düşen yavru Kedi, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Uzunköprü ilçesi Halisehatun Mahallesi'nde bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusunda kedi miyavlama sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla kuyuya kova salarak yavru kediyi kuyudan çıkarttı. Kuyudan çıkartılan kedi daha sonra doğal yaşam alanına salındı.