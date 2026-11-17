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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2022 yılında bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı yağma olayının failleri oldukları belirlenen ve haklarında ayrı ayrı 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 19 Şubat 2022 tarihinde ilçede bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahla nitelikli yağma (gasp) olayının failleri S.K. (33), O.S. (27) ve E.G. (27) isimli şahısları takibe aldı.

Haklarında ayrı ayrı 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen 3 şahıs, 16 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı