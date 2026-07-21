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Uzungöl'de derede hayatını kaybeden turistin kimliği belirlendi

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Trabzon'un Uzungöl ilçesinde Haldizen Deresi'ne giren Suudi Arabistan uyruklu turist akıntıya kapılarak hayatını kaybetti, arkadaşı ise kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de Haldizen Deresi'ne düşerek hayatını kaybeden Arap turistin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Uzungöl mahallesi Arpaözü yol ayrımı mevkiinde dereye giren bir Arap turist ile onu kurtarmaya çalışan arkadaşının akıntıya kapıldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan Suudi Arabistan uyruklu turistlerden Abdulaziz Awadh Aihabbi'nin (39) cansız bedenine ulaşılırken, arkadaşı Omar Azharbi (23) ise sağ olarak kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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