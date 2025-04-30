Uzundere'de Tır Kaza Yaptı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Uzundere'de facianın eşiğinden dönüldü: Tır karşı şeride geçti, sürücü şoka girdi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Pirinkayalar Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında İran uyruklu bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda makaslayan tırın mazot deposu delindi, yola mazot döküldü. Kazada, tırın çekici kısmı dorsesiyle çarpışarak hasar gördü.

Tır şoförü, yoğun yağış sonrası zeminin kayganlaşması sonucu aracın kontrolünü kaybettiğini ve dorsenin boş olmasının savrulmayı artırdığını belirtti. Araç yaklaşık 5 metre daha ilerleseydi, şarampolden uçacağı öğrenildi. Karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi ve tırın şarampole yuvarlanmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası büyük şok yaşayan sürücünün bir süre kendine gelemediği ve yürümekte güçlük çektiği gözlendi. Olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar tırın hasar gören bölümlerini çekiçlerle düzelterek aracı güvenli bir noktaya almayı başardı.

Jandarma trafik ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.