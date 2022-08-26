Üzüm üreticisi dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir üzüm üreticisi 10 ton yaş üzümünü dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Peşin paraya anlaşan üretici, alıcıların parayı daha sonra ödeyeceklerini söylemesi üzerine kamyondaki üzümlerini vermeyerek dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Alıcı olduklarını söyleyen iki şahıs ise kayıplara karıştı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Alkan Mahallesi'nde oturan üzüm üreticisi Ahmet Özkan, üzüm bağından kesilen üzümlerin parasını alamayınca, kamyona yüklenmiş üzümleri geri indirtti. Üretici Ahmet Özkan ile üzüm alıcısı adının Çağatay olduğunu söyleyen şahıs arasında, üzümler kesilip kantara girdikten sonra, üzüm ücreti kantarda peşin ödenmek üzere sözlü anlaşma yapıldı. Üzüm bağında üzüm kesilirken, alıcıların peşin para yerine vadeli ödeme yapacaklarını söylemesi üzerine üretici Ahmet Özkan anlaşmanın böyle olmadığını belirterek kabul etmedi. Bunun üzerine iki şahıs üzüm bağından kayıplara karıştı.

Dün sabah üzüm bağından kesilen yaklaşık 10 ton üzümün parasını alamayacağını anlayan Ahmet Özkan yaptığı açıklamada, "Üzümün kilosunu 5 Lira 5 Kuruştan sattım. Anlaşmamız gereği üzümü kesip kantara girdikten sonra kantarda para ödenecekti. Ancak üzüm kesilirken, adının Çağatay olduğunu söyleyen 25-30 yaşlarındaki üzüm alıcısı, üzüm parasının önce yüzde 30'unu sonra 40'ını verebileceğini kalanını daha sonra vereceğini söyledi. Ben de anlaşmamız böyle değildi, peşin olacaktı, böyle olursa vermem, dedim. Bunun üzerine alıcılar ortadan kayboldu. Üzümü kurtardığımıza sevindik, üzümünü satmak isteyenler parasını almadan, parayı garantiye almadan vermesinler. Çağatay isimli alıcı Lüleburgaz'da 3-4 yerde tezgahlarının olduğunu ve kendilerinin satış yaptıklarını söylemişlerdi ama parayı vermeden kaçtılar. Ben de bağda işçiler varken, kamyona yüklenen yaklaşık 10 ton üzümü kurutmak üzere sergiye serdim" dedi. - MANİSA