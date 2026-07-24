Jandarma uzman çavuşun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Kırıkkale’de Jandarma Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Kırıkkale'de Jandarma Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Kaza, 22 Temmuz'da Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Keyvanoğlu'nun (30) kullandığı 06 CZP 780 plakalı motosiklet ile Ö.D. (26) yönetimindeki 71 AK 525 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı personeli Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'da toprağa verildi.
Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.D., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.