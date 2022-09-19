Uzman çavuş aracında ölü bulundu! Polis ekipleri tek bir ihtimal üstüne yoğunlaştı

Muğla'da park halinde bulunan otomobilde hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın silahlı yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ise şahsın Milas'a bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yapan 28 yaşındaki Abdulkerim Durmuş olduğu tespit edildi.

İNTİHAR ETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Durmuş'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, etrafında sakin ve sevilen biri olarak bilinen uzman çavuşun ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Durmuş'un 20 Eylül Salı günü Ordu'nun İkizce Dumantepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.