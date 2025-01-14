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Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Çanakçı ilçesinden Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, Aydın'ın Söke ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Yılmaz, bekar ve ailesinin tek erkek çocuğuydu. Cenazesi memleketine getirilecek.

Giresun'un Çanakçı'nın Karabörk köyünden 38 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, Aydın'ın Söke ilçesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bekar ve ailesinin tek erkek çocuğu olan Yılmaz'ın cenazesi, gerekli işlemlerinin ardından yarın memleketi Çanakçı'nın Karabörk köyüne getirilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

Yılmaz'ın vatani görevinin ardından Uzman Çavuş olarak yaklaşık 18 yıldır görev yaptığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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