Haberler

Uzlaştırma Kararı Almış Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Uzlaştırma Kararı Almış Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından bıçaklanan 45 yaşındaki Serpil Güral hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.15 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serpil Güral (45) ile kocası A.G. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eşi Serpil Güral'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Güral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini bıçaklayarak öldüren A.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Serpil Güral'ın 22 Eylül'de kocası A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi

Yok böyle maç! 19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.