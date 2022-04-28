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Son dakika haber: Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu.

Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de oto kaportacıda bir genç, tartışma sırasında üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de oto kaporta dükkanında çalışan 2 arkadaş çalıştıkları esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Tornavida ile birbirinin üzerine yürüyen 2 kişiden bir tanesi belinden çıkarttığı silah ile arkadaşını bacağından yaraladı. Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kavga anı ve bir kişinin vurulduğu o anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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