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Üzerinde havalı tabanca ele geçirilen ve kaçan şüpheli yakalandı

Üzerinde havalı tabanca ele geçirilen ve kaçan şüpheli yakalandı
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Elazığ’da polis ekipleri tarafından durdurulan ve üzerinde havalı tabanca ele geçirilen şüpheli, UYAP sorgusu yapılacağı sırasında kaçmaya başladı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından durdurulan ve üzerinde havalı tabanca ele geçirilen şüpheli, UYAP sorgusu yapılacağı sırasında kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kovalamaca sonrasında yakalan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli polis timleri şüpheli gördüğü S.Ö.'yü durdurarak arama yaptı. Şahsın üzerinde 1 adet havalı tabanca bulundu. Şahıs uyap sorgulaması yapılacağı sırada kaçmaya başladı. Yakalan kovalama sonrasında şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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