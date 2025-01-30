Uzaklaştırma Kararına Rağmen Eşini Satırla Yaraladı

Nevşehir'de hakkında uzaklaştırma kararı olan bir kişi, eşini satırla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Caddesi'nde meydana gelen olayda hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K. (42) eşi L.K.'yi (40) bodrum kattaki evinde satırla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan eşini geride bırakan M.K., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki elleri ve kafasından aldığı satır darbeleri ile ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan L.K.'nin Gaziantep'e sevk edildiği öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.K.; saklandığı akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR