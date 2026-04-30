Uyuşturucuyu peçeteye emdirip satıyordu, polis operasyonuyla yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 743 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, A.C.Ç. isimli şahıstan 13 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeleri temin ettiği ve uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen A.G. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise 743 adet sentetik uyuşturucu, peçeteye emdirilmiş 18,1 gram sentetik kannabinoid, 2 gram kokain, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 725 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

