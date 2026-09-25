Uyuşturucudan 12 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Gaziantep Nizip'te yakalandı

Uyuşturucudan 12 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Gaziantep Nizip'te yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 12 yıl cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E.B. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı