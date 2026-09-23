Uyuşturucudan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs Samsun'da yakalandı

Uyuşturucudan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs Samsun'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından ilgili mercilere sevk edildi.
Samsun'da uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. (25) yakalandı.
Şahıs, işlemlerinin ardından ilgili mercilere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı