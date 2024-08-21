Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
SAMSUN - Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.