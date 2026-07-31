Uyuşturucu ticaretinden 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun’da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.A. (40) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı