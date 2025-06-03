Uyuşturucu Ticaretinde 15 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Ö.Ç., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından Dinar ilçesindeki cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR