Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı

Isparta'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Yunus Timleri tarafından yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan aranmasının bulunduğu ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği tespit edildi. Şahıs, gerekli işlemler için gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. - ISPARTA