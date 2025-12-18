Kesinleşmiş 12 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.O. isimli şahıs, Nizip ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP