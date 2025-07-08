Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 26 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde taciri 26 şüpheliyi yakaladık. 17'si tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo'da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen ortak operasyonlar sonrası yurt içinde yapılan çalışmalarda 365 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonda uyuşturucu madde taciri 26 şüpheliyi yakaladık. 17'si tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve İnterpol Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu Madde Ticaretine yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da düzenlenen ortak operasyonlar sonrası elde edilen bilgiler sonrası yaptığımız çalışmalarda; 257 kilogram skunk, 108 kilogram kokain ve Muhtelif miktarda metamfetamin ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." - ANKARA