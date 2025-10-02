Haberler

Uyuşturucu Taşımaktan 20 Yıl Hapis Cezası Aldı
Güncelleme:
Samsun'da cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu madde götürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın avukat, yargılandığı mahkemece 20 yıl 7 ay hapis ve 206 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından M.B.G.'nin, Samsun Kapalı Cezaevi'nde görüştüğü müvekkiline uyuşturucu madde verdiği tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve 31 Aralık'ta tutuklanan 2 çocuk annesi avukat hakkında dava açıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevi'nden getirilen Av. M.B.G. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen G., mahkemece 'cezaevine yasak madde sokmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından toplam 20 yıl 7 ay hapis ile 206 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca avukatın tutukluluk halinin devamına hükmetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

