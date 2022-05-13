Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı - Haberler

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Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu taciri, Nazilli polisinden kaçamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde haftalar süren teknik takibin ardından yakalanan uyuşturucu taciri, tutuklandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde haftalar süren teknik takibin ardından yakalanan uyuşturucu taciri, tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.E.'yi takibe aldı. Haftalar süren takip sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler, şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada fişeklenerek satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 15 adet mermi ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.E emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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