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Canik'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalanıp Tutuklandı

Canik'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalanıp Tutuklandı
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Samsun'un Canik ilçesinde, Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.D., Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, SEGBİS aracılığıyla ifade verdikten sonra tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında uyuşturucu suçundan yakalama kararı bulunan E.D., Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Canik ilçesinde yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.D., Bursa Gemlik Adliyesi'ne SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Uyuşturucu suçundan tutuklanan E.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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