Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahsı Besni ilçesinde yakalayarak cezaevine gönderdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 24 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S. isimli şahıs, jandarma ekiplerince Adıyaman'ın Besni ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
