Samsun'da 10 yıl 3 ay hapis cezası olan kadın yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi. 10 yıl 3 ay cezası bulunan S.A., uyuşturucu suçlarından dolayı mahkumiyet yaşamaktaydı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli kadın yakalandı. Hükümlü kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

