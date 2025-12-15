Samsun'da 10 yıl 3 ay hapis cezası olan kadın yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli kadın yakalandı. Hükümlü kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN