Uyuşturucu suçundan hapis cezası olan kadın yakalandı
Samsun’un Atakum ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. (23) adlı kadın Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı