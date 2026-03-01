Haberler

Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.Ş. polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İlkadım ilçesinde polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. isimli şahıs yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yakalanan H.Ş., işlemlerinin ardından Samsun Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

