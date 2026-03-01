Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.Ş. polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlkadım ilçesinde polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. isimli şahıs yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yakalanan H.Ş., işlemlerinin ardından Samsun Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN