Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da, 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da 8 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kulisleri sarsan iddia: Çerçioğlu, Özgür Özel'i mahkemeye verdi

Özlem Çerçioğlu karşı atağa geçti: Namusuma laf ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.