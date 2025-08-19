Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da, 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa