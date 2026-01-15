İzmir'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında, Y.Y. isimli şahsın ilçedeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahsın yapılan sorgulamasında; "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 12 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR