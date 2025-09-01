Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs İskenderun'da Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.B. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan O.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY