Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs İskenderun'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs İskenderun'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler

Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.