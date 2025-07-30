Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs İskenderun'da Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY