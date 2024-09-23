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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.A. isimli şahsı İhsaniye ilçesinde yakaladı. Şahıs, uyuşturucu madde kullanma suçundan hüküm giymişti.

Afyonkarahisar'da 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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