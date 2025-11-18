Haberler

Uyuşturucu Suçlusu Şırnak'ta Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti. Uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürerek uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak suçlarından 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin kentte yapılan çalışma sonucu gözaltına alındığı belirtildi. Şahsın, ekiplerden kaçmak için yabancı bir kişiye ait geçici koruma kimlik belgesini ibraz etmeye çalıştığı, ancak durumun fark edilerek yakalandığı ifade edildi. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
