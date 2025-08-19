Uyuşturucu Suçlarından Aranan Kadın Adıyaman'da Yakalandı

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu suçlarından aranması bulunan C.S. isimli kadını yakalayarak gözaltına aldı. Kadının, 15 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu suçlarından aranması bulunan kadın şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu'nca "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şahsın Adıyaman'da saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda C.S. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
