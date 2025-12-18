Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan isimler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

  • Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Sena Yıldız uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
  • Sena Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
  • Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü kişilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 07.00'dan itibaren 7 adreste arama yapıldı.

Sarıyer'de 2, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta 5 adreste olmak üzere toplam 7 adreste yapılan aramada, şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ TIP'A GETİRİLDİLER

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFurkan inci:

niye serbest hayırdır adaletiniz garibanamı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

